Посол: Северная Македония в ущерб себе сокращает импорт газа из России Посол: Северная Македония сокращает закупки российского газа

Москва3 мая Вести.С 2022 года Северная Македония сокращает импорт газа из России в ущерб своим экономическим интересам, заявил посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков в интервью ТАСС.

Вопрос отказа от закупок газа из России - это не вопрос технической возможности обеспечения альтернатив или экономической целесообразности, а чисто политический вопрос. Готова ли балканская страна слепо следовать политике Евросоюза в этом вопросе - отказу от российского газа в 2027 году? Северная Македония, как показывает ее внешняя политика с 2022 года, готова действовать даже в ущерб своим экономическим интересам приводит ТАСС слова Зыкова

Между тем политические силы Северной Македонии, даже ориентированные на мусульманских избирателей, поддержали президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном, подчеркнул Зыков.