Москва3 мая Вести.Северная Македония начала регулярно закупать газ у Азербайджана с начала 2026 года, при этом его стоимость почти вдвое превышает цену российского топлива. Об этом сообщил посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков в интервью ТАСС.

По словам дипломата, еще в ноябре 2024 года между государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и македонской энергетической компанией ESM был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает расширение сотрудничества в энергетической сфере, включая долгосрочные поставки природного газа.

С начала 2026 года азербайджанский газ стал регулярно поступать на рынок Северной Македонии. По итогам первых двух месяцев года его доля в физических поставках составила 32%, тогда как на российский газ пришлось 28%.

При этом азербайджанский газ закупается по цене почти в два раза дороже, чем российский подчеркнул Зыков

Ранее он заявил, что с 2022 года Северная Македония сокращает импорт газа из России в ущерб своим экономическим интересам.