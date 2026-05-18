Словакия может заключить газовый контракт с Азербайджаном минимум на 10 лет

Словакия обсуждает долгосрочный газовый контракт с Азербайджаном Словакия может заключить газовый контракт с Азербайджаном минимум на 10 лет

Москва18 мая Вести.Словакия заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставки газа из Азербайджана сроком не менее чем на 10 лет. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба.

Он отметил, что власти в Братиславе считают Баку надежным партнером.

Мы обсуждаем заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном минимум на 10 лет сказал Тараба в интервью Report

По егор словам, главным остается вопрос о том, как именно будут осуществляться поставки, а также то "какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Словакия собирается и дальше продолжать сотрудничество с Россией по поставкам нефти.