Новак: Словакия заинтересована в продолжении сотрудничества с РФ по газу

Москва9 мая Вести.Словацкие партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией по газу. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, Словакия – одна из первых стран, куда РФ начала поставлять газ еще в 1967 году.

Ну и наши словацкие партнеры заинтересованы в продолжении реализации этого сотрудничества. В связи с тем, что Евросоюз принял регламент отказа от российского газа к 30 сентября 2027 года по долгосрочным контрактам, есть риск, что это сотрудничество может прекратиться. Но словацкие партнеры выступают за продолжение, и сегодня было на переговорах сказано о том, что они подали иск относительно Еврокомиссии … Ну, посмотрим, чем это закончится в сегодняшних политических условиях в Европе сказал Новак

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-словацкие отношения осложнены внешнеполитической конъюнктурой и конфронтационной линией, которая, по мнению Москвы, навязывается Евросоюзом и НАТО.