Москва9 авг Вести.Северная Македония взяла курс на безусловное следование антироссийским установкам ЕС и НАТО, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Скопье с некоторых пор взял курс на безусловное следование в русле антироссийских установок ЕС и НАТО. Мнение граждан Северной Македонии и национальные интересы страны сознательно оставлены без внимания. О каком сожалении может идти речь? Еще 27 февраля 2022 года северомакедонское правительство закрыло воздушное пространство для российских авиаперевозчиков, которые осуществляли прямые рейсы. В марте 2022 года не был продлен безвизовый режим для граждан России, ежегодно вводившийся на протяжении 12 лет подчеркнул Пилипсон

Он отметил, что принятые меры ударили по потоку туристов из России — количество россиян, приезжающих в Северную Македонию, и до этого скромное, сократилось более чем в пять раз.

Как ранее заявлял посол РФ в Скопье Дмитрий Зыков, власти Северной Македонии с начала специальной военной операции открыто поддерживали киевский режим не только на уровне риторики, но и передавали военно-техническую помощь.