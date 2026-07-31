Из-за повышенного спроса назначен еще один поезд

Из Нижнего Новгорода в Петербург назначен дополнительный поезд Из-за повышенного спроса назначен еще один поезд

Москва31 июл Вести.В августе назначен дополнительный поезд, следующий из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на Горьковскую железную дорогу.

Пассажирский поезд № 295/296 отправится из Нижнего Новгорода 31 июля, а также 3, 9, 12 и 15 августа. Из Санкт-Петербурга отправление запланировано на 1, 4, 10, 13 и 16 августа говорится в сообщении

Дополнительный поезд назначен из-за высокого спроса на это направление. Остановки будут в Москве, Владимире, Твери и Бологом.

Также из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург можно доехать на поездах, следующих из Самары, Ижевска, Челябинска и Уфы.