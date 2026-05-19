Нижний Новгород и Белград свяжет прямое авиасообщение

Москва19 мая Вести.С 19 мая сербский национальный авиаперевозчик запускает регулярное прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в MAX.

Полеты будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Время в пути - менее 4 часов говорится в сообщении

Нижний Новгород - пятый российский город, куда летает Air Serbia.

Сербия - один из ключевых партнеров Нижегородской области. Развиваем сотрудничество в промышленности, IT, образовании и инвестиционной сфере. Прорабатываем выход нижегородских компаний на сербский рынок, расширяем межвузовские связи, готовим новые совместные проекты отметил губернатор

С Сербией российский регион связывают особые исторические и человеческие отношения. У нового рейса есть большой потенциал для развития разных видов туризма.