Минфин США временно разрешил операции с Венесуэлой на фоне землетрясения США до 23 октября разрешили сделки с Венесуэлой ради помощи из-за землетрясения

Москва26 июн Вести.Министерство финансов Соединенных Штатов на четыре месяца сняло ограничения на финансовые операции с Венесуэлой для помощи в устранении последствий землетрясения в южноамериканской республике.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

По решению ведомства, рестрикции отменены до 23 октября. Речь идет о "всех транзакциях, связанных с оказанием поддержки в ликвидации повреждений после землетрясения в стране, которые в другом случае подпадали бы под запрет в соответствии с Положением о санкциях против Венесуэлы".

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы в десяти километрах друг от друга произошли две серии подземных толков. Согласно последним данным, число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 188, ранены более 900. Разрушены многие жилые дома, повреждены главный аэропорт, больницы и другие сооружения.