Американский Минфин лицензировал операции с Центробанком Венесуэлы США смягчили санкции против Венесуэлы ради переговоров о будущих сделках

Москва14 апр Вести.Министерство финансов США предоставило генеральную лицензию, позволяющую проводить операции с Центральным банком Венесуэлы, а также с рядом других финансовых учреждений.

Соответствующий документ размещен на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), подведомственного Минфину.

Согласно лицензии, американскому бизнесу разрешено взаимодействовать с Центральным банком Венесуэлы, Банком Венесуэлы и еще двумя организациями. Срок действия лицензии не ограничен.

Кроме того, лицензия позволяет вести переговоры и заключать предварительные коммерческие соглашения с правительством южноамериканской страны. Однако фактическая реализация таких договоренностей возможна только после получения отдельного одобрения от регулятора.

Настоящей генеральной лицензией разрешаются все операции… которые являются сопутствующими и необходимыми для участия в коммерческих переговорах об условных контрактах с правительством Венесуэлы, при условии, что заключение и исполнение любого такого контракта зависит от получения отдельного разрешения управления по контролю за иностранными активами указано в тексте лицензии

14 апреля министр энергетики США Крис Райт сообщил, что американские власти с января 2026 года успешно реализовали на рынке порядка 150 миллионов баррелей венесуэльской нефти.

В январе 2026 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что после похищения военнослужащими армии США президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенные Штаты будут управлять этой страной, пока там не произойдет транзит власти.

При этом, по словам главы Белого дома, Вашингтон не станет вводить войска в южноамериканскую республику, если исполняющая обязанности ее президента заместитель Мадуро Делси Родригес будет подчиняться американцам. Та, в свою очередь, подчеркнула, что Венесуэла не будет ничьей колонией.

7 марта Вашингтон официально признал легитимность нового правительства Венесуэлы.

Трамп также говорил, что Соединенные Штаты Америки имеют "очень сильные позиции" в Венесуэле и планируют получать существенную прибыль от продажи добытой в республике нефти.

Кроме того, американский президент пошутил о планах выучить испанский язык и баллотироваться на пост президента Венесуэлы после завершения конфликта с Ираном.