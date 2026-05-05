Москва5 мая Вести.Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил рост мирового фондового рынка с полетом персонажа древнегреческой мифологии Икара.

Таким образом на своей странице в социальной сети X он прокомментировал публикацию о том, что фондовый рынок достиг самых высоких показателей в истории.

Икар написал Дмитриев и приложил анимированное изображение полета этого персонажа

Полет Икара является древнегреческом мифом о сыне Дедала. Дедал создал крылья из перьев и воска, чтобы сбежать с острова Крит. Он предупредил своего сына не лететь на них слишком низко и слишком высоко. Икар ослушался, поднялся высоко и подлетел близко к Солнцу. После этого воск растаял, Икар упал в море и погиб.