Москва21 июлВести.Высылка итальянских дипломатов из России, о которой МИД РФ объявил 20 июля, стала первой за последние четыре года.
9 июля Италия объявила о выдворении из страны двух военных атташе российского посольства в Риме, так как посчитала, что они якобы представляли угрозу для национальной безопасности Италии.
И уже на этой неделе, в понедельник, временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в российское дипведомство, где ему объявлено о соответствующем решении Москвы. В качестве ответной меры высылаются итальянский военный атташе и его помощник.
Позже с протестом выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, заявив, что "Россия без каких-либо оснований выслала итальянского военного атташе в Москве вместе с одним из его сотрудников, и это является актом откровенной мести".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что в одном абзаце глава МИД Италии употребляет две взаимоисключающих фразы – "без каких-либо оснований" и "акт мести". Хотя и то и другое – неправда, отметила она.
Интересно, они в таком же духе и премьер-министру Джордже Мелони докладывают? Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала?написала Мария Захарова в Telegram-канале
Последний инцидент стал четвертым случаем выдворения за всю историю отношений между Россией и Италией, во всех ситуациях Москва действовала исходя из принципа взаимности, сообщает ТАСС.
В 2018 году Россия объявила персонами нон грата несколько десятков дипломатов из ряда стран, включая двух итальянцев. Это была ответная мера на скоординированную акцию в поддержку Великобритании, возложившей вину на Россию за отравление 4 марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
26 апреля 2021 года Россия заявила о выдворении помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в РФ. Это стало ответной мерой на высылку 31 марта из Италии двух российских дипломатов, якобы замешанных в деле о шпионаже.
18 мая 2022 года Россия в ответ на выдворение 5 апреля из Италии 30 сотрудников российских дипломатических учреждений объявила персонами нон грата 24 итальянских дипломатов.