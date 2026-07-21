Высылка итальянских дипломатов из России стала первой за четыре года

Высылка итальянских дипломатов из России стала первой за четыре года Высылка итальянских дипломатов из России стала первой за четыре года

Москва21 июл Вести.Высылка итальянских дипломатов из России, о которой МИД РФ объявил 20 июля, стала первой за последние четыре года.

9 июля Италия объявила о выдворении из страны двух военных атташе российского посольства в Риме, так как посчитала, что они якобы представляли угрозу для национальной безопасности Италии.

И уже на этой неделе, в понедельник, временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в российское дипведомство, где ему объявлено о соответствующем решении Москвы. В качестве ответной меры высылаются итальянский военный атташе и его помощник.

Позже с протестом выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, заявив, что "Россия без каких-либо оснований выслала итальянского военного атташе в Москве вместе с одним из его сотрудников, и это является актом откровенной мести".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что в одном абзаце глава МИД Италии употребляет две взаимоисключающих фразы – "без каких-либо оснований" и "акт мести". Хотя и то и другое – неправда, отметила она.

Интересно, они в таком же духе и премьер-министру Джордже Мелони докладывают? Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала? написала Мария Захарова в Telegram-канале

Последний инцидент стал четвертым случаем выдворения за всю историю отношений между Россией и Италией, во всех ситуациях Москва действовала исходя из принципа взаимности, сообщает ТАСС.

В 2018 году Россия объявила персонами нон грата несколько десятков дипломатов из ряда стран, включая двух итальянцев. Это была ответная мера на скоординированную акцию в поддержку Великобритании, возложившей вину на Россию за отравление 4 марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

26 апреля 2021 года Россия заявила о выдворении помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в РФ. Это стало ответной мерой на высылку 31 марта из Италии двух российских дипломатов, якобы замешанных в деле о шпионаже.

18 мая 2022 года Россия в ответ на выдворение 5 апреля из Италии 30 сотрудников российских дипломатических учреждений объявила персонами нон грата 24 итальянских дипломатов.