Москва11 июнВести.Российские военные пошли на штурм населенного пункта Роскошное в Донецкой Народной Республике рано утром, пока боевики ВСУ еще спали. Об этом ТАСС рассказал боец с позывным Кент.
Трудно было, рисковали, заходили утром пораньше, пока противник спал, отдыхал в момент, и мы этот момент ловили. Все пацаны (российские штурмовики - прим. ред.), все живы были, удачно заходили, красивосказал боец
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Роскошного. Уточняется, что поселок перешел под контроль ВС РФ благодаря решительным действиям военнослужащих подразделений группировки войск "Юг".