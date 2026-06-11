Боец с позывным Кент рассказал, как ВС РФ зашли в Роскошное

"Пока противник спал": Боец ВС РФ Кент рассказал о начале штурма Роскошного Боец с позывным Кент рассказал, как ВС РФ зашли в Роскошное

Москва11 июн Вести.Российские военные пошли на штурм населенного пункта Роскошное в Донецкой Народной Республике рано утром, пока боевики ВСУ еще спали. Об этом ТАСС рассказал боец с позывным Кент.

Трудно было, рисковали, заходили утром пораньше, пока противник спал, отдыхал в момент, и мы этот момент ловили. Все пацаны (российские штурмовики - прим. ред.), все живы были, удачно заходили, красиво сказал боец

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Роскошного. Уточняется, что поселок перешел под контроль ВС РФ благодаря решительным действиям военнослужащих подразделений группировки войск "Юг".