Москва11 июнВести.Российские военнослужащие освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что поселок перешел под контроль ВС РФ благодаря решительным действиям военнослужащих подразделений группировки войск "Юг".
Освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республикиотмечается в сообщении
Кроме того, бойцы "Южной" группировки нанесли поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в семи регионах ДНР. В результате противник потерял более 120 боевиков, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль "Senator" канадского производства, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Российские войска 8 июня освободили поселок Химик в ДНР.