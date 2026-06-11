Москва11 июн Вести.Российские военнослужащие освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что поселок перешел под контроль ВС РФ благодаря решительным действиям военнослужащих подразделений группировки войск "Юг".

Освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики отмечается в сообщении

Кроме того, бойцы "Южной" группировки нанесли поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в семи регионах ДНР. В результате противник потерял более 120 боевиков, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль "Senator" канадского производства, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Российские войска 8 июня освободили поселок Химик в ДНР.