Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Химик в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Химик в ДНР Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Химик в ДНР

Москва8 июн Вести.Российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что населенный пункт взяли под контроль военнослужащие подразделений группировки войск "Юг".

Решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики отмечается в сообщении

Кроме того, бойцы "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах восьми населенных пунктов ДНР. Украинские войска потеряли более 180 боевиков на направлении.

1 июня в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Тихоновка в ДНР.