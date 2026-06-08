Москва8 июнВести.Российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что населенный пункт взяли под контроль военнослужащие подразделений группировки войск "Юг".
Решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республикиотмечается в сообщении
Кроме того, бойцы "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах восьми населенных пунктов ДНР. Украинские войска потеряли более 180 боевиков на направлении.
1 июня в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Тихоновка в ДНР.