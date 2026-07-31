Москва31 июлВести.Родители нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого на протяжении почти 20 лет работали учителями истории и ОБЖ в Сургуте. Об этом сообщает RT.
По информации журналистов, Василий и Надежда Драпатые преподавали в российской школе с 1996 по 2014 год.
Василий преподавал историю и ОБЖ. А его жена - английский язык и обществознание и тоже иногда заменяла учителей истории, если те болели или уходили в отпускрассказал один из учителей этой школы
Кроме того, как утверждается, в 2002 году родители Драпатого организовали в школе музей боевой славы, который все еще существует.
По словам собеседника телеканала, отец будущего главкома ВСУ рассказывал, как воевал в Афганистане, а также с тоской рассуждал о Советском Союзе.
21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.