RT: родители главкома ВСУ Драпатого почти 20 лет работали учителями в Сургуте

СМИ раскрыли подробности жизни родителей главкома ВСУ Драпатого в России RT: родители главкома ВСУ Драпатого почти 20 лет работали учителями в Сургуте

Москва31 июл Вести.Родители нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого на протяжении почти 20 лет работали учителями истории и ОБЖ в Сургуте. Об этом сообщает RT.

По информации журналистов, Василий и Надежда Драпатые преподавали в российской школе с 1996 по 2014 год.

Василий преподавал историю и ОБЖ. А его жена - английский язык и обществознание и тоже иногда заменяла учителей истории, если те болели или уходили в отпуск рассказал один из учителей этой школы

Кроме того, как утверждается, в 2002 году родители Драпатого организовали в школе музей боевой славы, который все еще существует.

По словам собеседника телеканала, отец будущего главкома ВСУ рассказывал, как воевал в Афганистане, а также с тоской рассуждал о Советском Союзе.

21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.