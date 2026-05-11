Командир отряда МЧС РФ Лихой рассказал о работе по разминированию полей в ЛНР

Москва11 мая Вести.Саперы МЧС России приступили к очистке от мин и боеприпасов сельскохозяйственных угодий в Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Это первое подобное задание - ранее подразделение занималось главным образом разминированием социально значимых объектов, рассказал ИС "Вести" командир сводного отряда МЧС РФ с позывным Лихой.

В поле работают 25 специалистов из ЛНР и других регионов РФ. Наземный робот пробивает безопасные проходы и делит поле на квадраты, которые затем последовательно обследуют саперы.

Для нашего сводного отряда на территории Луганской Народной Республики это первое сельскохозяйственное угодье, которое выполняем. До этого работали, в основном, на социально значимых объектах, такие как линия электропередачи, железная дорога сообщил военнослужащий

В среднем за день саперы проходят примерно 1,5 гектара. В ближайшее время разминирования ждут еще три сельскохозяйственных угодья республики.