Жителю Курской области оторвало ноги и левую руку в результате взрыва в лесу

Коробка сдетонировала в руках у жителя Курской области: ему оторвало ноги и руку Жителю Курской области оторвало ноги и левую руку в результате взрыва в лесу

Москва9 авг Вести.В Глушковском районе Курской области тяжело ранен местный житель: ему в результате взрыва оторвало ноги и руку, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

54-летний мужчина поднял в лесополосе коробку и произошла детонация. В результате взрыва ему оторвало обе ноги на уровне голени и левую руку. Он в тяжелом состоянии написал он в мессенджере MAX

Сейчас пострадавшему оказывают помощь на месте, после этого он будет эвакуирован в Курск.

Хинштейн обратился к гражданам с призывом быть внимательными и ничего не поднимать с земли. Он отметил, что враг разбрасывает мины, замаскированные под разные предметы, в том числе коробки от сока.