Москва9 авгВести.В Глушковском районе Курской области тяжело ранен местный житель: ему в результате взрыва оторвало ноги и руку, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
54-летний мужчина поднял в лесополосе коробку и произошла детонация. В результате взрыва ему оторвало обе ноги на уровне голени и левую руку. Он в тяжелом состояниинаписал он в мессенджере MAX
Сейчас пострадавшему оказывают помощь на месте, после этого он будет эвакуирован в Курск.
Хинштейн обратился к гражданам с призывом быть внимательными и ничего не поднимать с земли. Он отметил, что враг разбрасывает мины, замаскированные под разные предметы, в том числе коробки от сока.