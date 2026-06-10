Москва10 июн Вести.ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы "Оборона Севастополя", сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ выделит средства для восстановления панорамы "Оборона Севастополя", пострадавшей в результате атаки на город​​​. Общая сумма поддержки составит 1 миллиард рублей говорится в сообщении

В сообщении пресс-службы также были приведены слова главы ВТБ Андрея Костина

Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим ее глазами первого русского военного корреспондента - Льва Толстого - в его "Севастопольских рассказах". Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд рублей сказал он

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". После удара строение загорелось, огонь практически полностью уничтожил музейную экспозицию. Площадь пожара достигла около 600 квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано. Жертв и пострадавших нет.

В ЮНЕСКО осудили атаку ВСУ и выразили обеспокоенность повреждениями, которые были нанесены учреждению.