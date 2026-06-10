Москва10 июн Вести.Целью удара украинских дронов по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя" была попытка уничтожить этот исторический объект, вычеркнуть его из памяти людей. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор назвал произошедшее целенаправленной атакой.

Украинским неонацистам очень хочется сделать нам побольнее. Ну какой военный смысл имела атака на панораму Севастопольской битвы? Никакой. А вот для того, чтобы вычеркнуть этот исторический объект из памяти людей, уничтожить его - для них это очень важно сказал Джабаров

Ранее сообщалось, что панорама "Оборона Севастополя" была атакована украинскими дронами. В музее возник пожар, повреждена крыша. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, великий шедевр Франца Рубо оказался практически уничтожен