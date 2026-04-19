Ван Цян: против РФ пытались реализовать экономический план "Барбаросса" Профессор Ван Цян заявил о провале экономического плана "Барбаросса" против РФ

Москва19 апр Вести.В 2022 году Запад пытался реализовать против России экономический план "Барбаросса". Таким мнением поделился ведущий международный эксперт по экономике профессор Ван Цян в ходе Х Международного экономического симпозиума в Санкт-Петербургском государственном университете.

По словам ученого, целью западных санкций Запад, вводя ограничения, стремится добиться стратегического поражения России, блокируя финансовые потоки и ослабляя промышленность страны.

В 1941 году Россия сокрушила военный план "Барбаросса". Спустя более 80 лет Россия стойко противостоит экономическому плану "Барбаросса" 2022 года. Тогда страна столкнулась с жестоким и скоординированным экономическим нападением приводит Telegram-канал "Тайны Ленинградского двора ZVO" слова Ван Цяна

Кроме того, профессор подчеркнул, что сегодня в мире уважают Россию и ее граждан за проявленную стойкость и за готовность защищать суверенитет любой ценой.

Ранее, комментируя санкции США против продажи российской нефти, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия живет в условиях незаконных санкций не первый год и научилась минимизировать последствия ограничений.