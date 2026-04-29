Москва29 апр Вести.Россия на фоне кризиса вокруг Ирана становится ключевым поставщиком энергоресурсов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.

Для стран Европейского союза ситуация с энергоресурсами сейчас только ухудшается, указал эксперт.

Заменить объемы, которые выпали в связи с кризисом в Персидском заливе, может достойно только Россия. Европейский союз отказался от сотрудничества с Россией, он ужесточает санкционные пакеты и так далее - по сути, они вышли из сотрудничества подчеркнул Мищенко

По его словам, на азиатском рынке альтернативы российским энергоресурсам сейчас нет.