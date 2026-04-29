Москва29 апрВести.Россия на фоне кризиса вокруг Ирана становится ключевым поставщиком энергоресурсов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
Для стран Европейского союза ситуация с энергоресурсами сейчас только ухудшается, указал эксперт.
Заменить объемы, которые выпали в связи с кризисом в Персидском заливе, может достойно только Россия. Европейский союз отказался от сотрудничества с Россией, он ужесточает санкционные пакеты и так далее - по сути, они вышли из сотрудничестваподчеркнул Мищенко
По его словам, на азиатском рынке альтернативы российским энергоресурсам сейчас нет.
Что касается азиатских экономик, стран Юго-Восточной Азии, юга, той же самой Индии, то у них практически нет альтернативы. То есть Россия становится ключевым поставщиком энергоресурсов на азиатско-тихоокеанский рыноксказал Вячеслав Мищенко