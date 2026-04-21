Трамп: гендиректор Apple Тим Кук звонил, чтобы "поцеловать меня в задницу"

Трамп рассказал, ради чего ему звонил глава Apple Трамп: гендиректор Apple Тим Кук звонил, чтобы "поцеловать меня в задницу"

Москва21 апр Вести.Президент США Дональд Трамп высказался о взаимодействии с уходящим со своего поста главой Apple Тимом Куком. Он опубликовал развернутый пост об этом в соцсети Truth Social.

По его рассказу, Кук однажды позвонил ему, чтобы попросить о помощи в решении сложного вопроса, требующего вмешательства администрации Белого дома.

Когда я получил этот звонок, я подумал: "Ничего себе, это Тим Эппл (Кук!) звонит, как же это круто?" Я был очень впечатлен из-за того, что глава Apple звонит мне, чтобы "поцеловать меня в задницу" сообщил он

Американский президент назвал Кука «удивительным менеджером и лидером», который «звонит, получает помощь и добивается результатов».

Ранее стало известно, что Тим Кук уходит с поста гендиректора Apple после 15 лет руководства. Его должность займет старший вице-президент по аппаратному обеспечению Джон Тернус. Согласно заявлению Apple, Кук станет исполнительным председателем совета директоров компании и продолжит «взаимодействовать с политиками по всему миру».