Москва1 авгВести.Фильм "Человек-паук: Новый день" движется к рекордному первому дню проката, включая предварительные показы, с кассовыми сборами в диапазоне от 167 до 173 миллионов долларов, сообщает Deadline.
Уточняется, что этот показатель превзошел рекорд первого дня проката фильма "Мстители: Финал" (157,4 млн долларов).
В публикации говорится, что у нового фильма есть все шансы обогнать рекорд по сборам за первые выходные (уик-энд), установленный "Мстителями" - 357,1 млн долларов.
Фильм "Человек-паук: Новый день" вышел в мировой прокат 31 июля 2026 года.