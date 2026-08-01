"Человек-паук: Новый день" установил рекорд по сборам за первый день проката

"Человек-паук: Новый день" собрал 167 млн долларов за первый день проката "Человек-паук: Новый день" установил рекорд по сборам за первый день проката

Москва1 авг Вести.Фильм "Человек-паук: Новый день" движется к рекордному первому дню проката, включая предварительные показы, с кассовыми сборами в диапазоне от 167 до 173 миллионов долларов, сообщает Deadline.

Уточняется, что этот показатель превзошел рекорд первого дня проката фильма "Мстители: Финал" (157,4 млн долларов).

В публикации говорится, что у нового фильма есть все шансы обогнать рекорд по сборам за первые выходные (уик-энд), установленный "Мстителями" - 357,1 млн долларов.

Фильм "Человек-паук: Новый день" вышел в мировой прокат 31 июля 2026 года.