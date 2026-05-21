Белый дом выложил фото Мадуро, Кастро и Хаменеи с провокационной подписью Белый дом сопроводил фото Кастро и Мадуро подписью "нейтрализованные враги США"

Москва21 мая Вести.Белый дом опубликовал на своей странице в социальной сети X фотографии находящегося под арестом в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и экс-лидера Кубы Рауля Кастро с подписью "враги Америки, нейтрализованные Трампом".

На фото Мадуро красными буквами написано: "Арестованный", а Кастро - "Осужденный". Кроме того, на картинке изображены бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи и член террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) Абу-Билал аль-Минуки с подписями: "Убитый".

Правосудие свершится написал Белый дом

Ранее агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты выдвинули обвинения против Рауля Кастро. Позже группа кораблей американских Военно-морских сил вошла в акваторию Карибского моря.

Правительство Кубы отреагировало на обвинения американской стороны против Кастро и назвало их политической провокацией.