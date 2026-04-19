Москва19 апр Вести.Аэрокосмическая компания миллиардера Илона Маска SpaceX обратилась к администрации американского президента Дональда Трампа с просьбой принять меры в отношении европейских спутниковых компаний в связи с "дискриминационными" правилами Евросоюза (ЕС) в космической сфере. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на письмо корпорации в Федеральную комиссию по связи США (FCC).

Речь в письме идет о проекте ЕС "Космический акт" (EU Space Act), который устанавливает экологические требования к операторам крупных спутниковых группировок. Кроме того, EU Space Act обяжет иностранных игроков рынка обязательно получать лицензию и проходить проверки. Нарушение правил предполагает штраф в 2% от глобальной выручки.

Space X заявила, что проект ЕС "возлагает обременительные обязательства на иностранных операторов", отдавая при этом предпочтение европейским компаниям.

Компания призвала FCC при необходимости ввести ответные ограничения на доступ к рынку, аналогичные тем, что предусмотрены в рамках "Космического акта".

