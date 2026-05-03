Москва3 маяВести.В Техасе жители подали в суд на компанию SpaceX из-за шума от запусков ракет, сообщает Texas Tribune со ссылкой на судебный иск.
Группа из 80 истцов из южного Техаса подала в суд на… SpaceX, заявляя, что испытание ее ракет создает очень громкие сверхзвуковые хлопки, которые неоднократно наносили ущерб их домам за два годапишет портал
Компанию обвиняют в небрежности и вторжении в частную собственность из-за громких звуков, возникших при запуске 11 ракет во время испытаний с апреля 2023 года по октябрь 2025 года.
Истцы требуют возмещения ущерба от компании, однако его размер не уточняется. Портал также отмечает, что в документе не конкретизируется, какой именно вред был причинен пострадавшим домам.
Ранее компания SpaceX призвала администрацию Трампа ответить на "космический акт" Евросоюза.