Жители Техаса подали в суд на SpaceX из-за громкого шума во время запуска ракет

На SpaceX подали в суд из-за громких звуков от запуска ракет Жители Техаса подали в суд на SpaceX из-за громкого шума во время запуска ракет

Москва3 мая Вести.В Техасе жители подали в суд на компанию SpaceX из-за шума от запусков ракет, сообщает Texas Tribune со ссылкой на судебный иск.

Группа из 80 истцов из южного Техаса подала в суд на… SpaceX, заявляя, что испытание ее ракет создает очень громкие сверхзвуковые хлопки, которые неоднократно наносили ущерб их домам за два года пишет портал

Компанию обвиняют в небрежности и вторжении в частную собственность из-за громких звуков, возникших при запуске 11 ракет во время испытаний с апреля 2023 года по октябрь 2025 года.

Истцы требуют возмещения ущерба от компании, однако его размер не уточняется. Портал также отмечает, что в документе не конкретизируется, какой именно вред был причинен пострадавшим домам.

Ранее компания SpaceX призвала администрацию Трампа ответить на "космический акт" Евросоюза.