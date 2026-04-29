Это смешно: Захарова о подрыве "Северных потоков" пловцами-одиночками с Украины В МИД высмеяли версию о подрыве "Северных потоков" пловцами-одиночками с Украины

Москва29 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешной версию о том, что "Северные потоки" подорвали неизвестные украинские пловцы-одиночки. Свое мнение на этот счет она высказала в ходе брифинга с журналистами.

Дипломат уточнила, что данная версия озвучена в книге американского журналиста Бояна Панчевски и активно продвигается в ряде западных СМИ. По ее словам, это попытки пустить общественное мнение и следствие по ложному следу.

Вновь на первый план выдвигается версия о неких украинских супер-пловцах-одиночках. Вы же знаете: берешь ласты, ныряешь с трубкой, нужно взять с собой какой-нибудь пакетик, положить туда пару отверток, разводной ключ и что-нибудь такое, чем обычно простой пловец минирует и подрывает газопровод. Смешно, правда? сыронизировала Захарова

Она также напомнила, что еще в феврале 2022 года Джо Байден, который тогда еще был президентом США, заявлял о намерении уничтожить данные газопроводы. Кроме того, она сослалась на текст расследования журналиста Сеймура Херша, в котором он говорил, что "именно американские водолазы летом 2022 года установили под газопроводы взрывные устройства в ходе учений НАТО Baltops, а спустя 3 месяца попросту взорвали их".