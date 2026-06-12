ФБР построило целый город-полигон для обучения агентов в киберсфере Специалисты ФБР оборудовали целый город для обучения агентов в Алабаме

Москва12 июн Вести.Федеральное бюро расследований (ФБР) США построило полноценную модель города для обучения агентов применению кибертехнологий в расследовании преступлений. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Комплекс с двухэтажными зданиями в натуральную величину расположен закрытом помещении в городе Хантсвилл штата Алабама и занимает больше двух тысяч квадратных метров. На тренировочной площадке есть гостиница, продуктовый магазин, суд, заправочная станция, жилые дома, центр обработки данных.

Каждый объект оборудован работающими системами, сетями и устройствами, настроенными так, как они были бы работали в реальной жизни отмечается в релизе

Объект запустили в феврале 2025 года, с тех пор обучение там уже прошли 1,4 тысячи человек.

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