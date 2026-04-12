Москва12 апр Вести.Украинские боевики могут столкнуться с дефицитом FPV-дронов на оптоволокне на фоне резкого подорожания комплектующих. Об этом сообщил военнослужащий 115-й бригады ВСУ с позывным Мори.

По его словам, поставщики из Китая значительно увеличили стоимость оптоволокна, из-за чего цена одного километра достигла 34 долларов.

Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 километров просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна. Я думаю, что если они еще раз поднимут цену, а в принципе китайцам ничего не мешает так сделать, может настать такой период, что оптоволокна может и не быть приводят украинские СМИ слова Мори

Он подчеркнул, что дальнейший рост цен может привести к полной нехватке таких материалов для использования дронов.