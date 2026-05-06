Украина хочет разработать свою ПРО на замену американской Politico: Украина решила создать свою ПРО вместо американской

Москва6 мая Вести.Украина стремится разработать собственную систему противоракетной обороны (ПРО) на замену американским из-за возникшего дефицита перехватчиков Patriot. Об этом пишет Politico.

В материале говорится, что поставки системм ПРО, поступающих от США, становятся все более редкими.

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Кроме того, подчеркивается, что на фоне событий на Ближнем Востоке усугубился дефицит ракет PAC-3, а существующие европейские аналоги не покрывают потребности Киева.

Ранее на Украине заявили, что Украина столкнулась с критической нехваткой ракет для комплексов ПВО Patriot. Системы сейчас находятся на "голодном пайке".