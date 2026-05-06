Москва6 маяВести.Украина стремится разработать собственную систему противоракетной обороны (ПРО) на замену американским из-за возникшего дефицита перехватчиков Patriot. Об этом пишет Politico.
В материале говорится, что поставки системм ПРО, поступающих от США, становятся все более редкими.
Я считаю, что Европа должна быть в состоянии самостоятельно производить все необходимое для защиты от всего – от всех баллистических атак и всего прочего оружияприводит газета слова Владимира Зеленского с саммита Европейского политического сообщества
Кроме того, подчеркивается, что на фоне событий на Ближнем Востоке усугубился дефицит ракет PAC-3, а существующие европейские аналоги не покрывают потребности Киева.
Ранее на Украине заявили, что Украина столкнулась с критической нехваткой ракет для комплексов ПВО Patriot. Системы сейчас находятся на "голодном пайке".