Политолог Светов: вступление Норвегии в ЕС не изменит отношения Осло и Москвы

Москва1 июн Вести.Возможное присоединение Норвегии к Европейскому союзу кардинально не изменит отношения между Осло и Москвой, поскольку их взаимодействие уже находится на крайне низком уровне. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.

В беседе с NEWS.ru эксперт обратил внимание, что норвежская сторона забыла о сотрудничестве с СССР в годы Второй мировой войны.

Взаимоотношения Осло и Москвы, к сожалению, находятся на крайне низком уровне... Так что, даже если страна вступит в ЕС, для нас кардинально ничего не изменится сказал Светов

Как отметил политолог, в настоящий момент внутри Европы набирает все большую популярность тренд на сплочение пол влиянием противоречий между Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом. По мнению Светова, Норвегия видит в интеграции возможность вступить в единый антироссийский строй.

Ранее газета Financial Times писала, что Осло может пересмотреть свое отношение к членству в ЕС, который стал более привлекательным для скандинавской страны в нынешнем "безумном мире".