В Минтрансе создали штаб для координации перевозок в Азовском и Черном морях

Минтранс создал штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне В Минтрансе создали штаб для координации перевозок в Азовском и Черном морях

Москва3 авг Вести.Министерство транспорта России создало специальный штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне на фоне атак беспилотников на морские суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что штаб координирует работу по обеспечению бесперебойной грузовой логистики в условиях напряженной обстановки в акватории Азовского моря.

Организована работа специального штаба для координации перевозок говорится в сообщении

Отмечается, что в числе основных задач штаба – выстраивание альтернативных логистических маршрутов и перенаправление грузопотоков на другие виды транспорта.

В министерстве подчеркнули, что принимают все необходимые меры для сохранения устойчивости грузовых перевозок в Азово-Черноморском бассейне.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что из-за атаки украинских морских дронов торговое судно "Янина" затонуло в Черном море. Глава госкорпорации уточнил, что судно было атаковано 31 июля в районе 22.00 мск. По его словам, все 17 членов экипажа были спасены и вывезены на берег.