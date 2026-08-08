Москва8 авг Вести.Канада играет ведущую роль в продвижении мифа о "похищении" Россией украинских детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ключевая идея состоит в обвинении России во всех возможных грехах. Для этого звучат утверждения о "краже детей", хотя никаких конкретных доказательств не приводится, отметил он в интервью ТАСС.

Постоянно подбрасываются какие-то нарративы. Этим активно озабочена Канада, которая возглавляет и формирует некую такую "ассоциацию по возврату детей". Каких детей? Откуда детей? Но это неважно. Важно, что можно обвинить Россию. Когда они собираются вместе, они зажигают, распаляют друг друга и соревнуются в радикальности высказываний в адрес России, совершенно не заморачиваясь поиском реальных подтверждений и фактов сказал Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что Киев и его союзники из числа стран Запада после наблюдавшегося весной всплеска пропаганды взяли перерыв по теме "похищенных" детей.