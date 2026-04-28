Москва28 апр Вести.Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия - вечна, должны стать одним из девизов современности. Такое мнение выразил политолог Сергей Михеев в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что способность России "восстанавливаться каждый раз, как птица Феникс из пепла", - это то, чего не может понять Запад столетиями.

Они не могут постичь этот глубинный смысл, который коренится и в нашей вере, и в нашей истории, и в нашей культуре. И для нас крайне важно понять, что Россия будет вечной только тогда и именно тогда, когда мы и веру, и историю, и культуру, и смыслы будем иметь в себе. Поэтому, мне кажется, вот эти слова [президента], они крайне важны... И мне кажется, это может стать одним из девизов современности заявил Михеев

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Совете законодателей отметил, что любые трудности носят временный характер, а Россия - вечна.