"Война – угроза номер один": бизнесмен Малофеев назвал риски для РФ Бизнесмен Малофеев: война – главная угроза для РФ

Москва3 июн Вести.Война представляет наибольшую опасность для России. Это следует из доклада "Основные угрозы России во второй четверти XXI века", который бизнесмен Константин Малофеев представил на Петербургском международном экономическом форуме.

Всего в документе, составленном коллективом экспертов, выделены пять направлений угроз. Главными геополитическими рисками эксперты считают гибель в войне, распад России и внешнее управление. Главные политические и идеологические угрозы, по их мнению – замещение культурного кода, революция и заговор.

В сфере демографии наибольшие риски несут деградация общества, замещающая миграция и вымирание населения. В экономике – утрата финансового суверенитета, разрыв логистических цепочек и потеря контроля над ресурсами. В технологиях – критическая внешняя зависимость, биологическое оружие и развитие искусственного интеллекта, считают авторы доклада.

Война, конечно, угроза номер один цитирует вывод Малофеева издание "Царьград"

Ранее бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун заявил, что восприятие России как главной угрозы получило в Германии заметную поддержку, из-за чего ФРГ начала масштабную подготовку к возможному военному конфликту.