Москва26 апр Вести.Блокировка мессенджера Telegram в России – это вынужденное решение для защиты граждан РФ, заявил информационной службе "Вести" ветеран органов государственной безопасности Андрей Пирожков.

Эксперт отметил, что в современных условиях противник в лице недружественных стран Запада и спецслужб Украины нацелен на достижение своей цели – нанести России стратегическое поражение, и нужно быть готовым к тому, что он будет искать новые и новые инструменты для достижения этой цели.

Блокировка Telegram, как бы кто к нему ни привык, – решение вынужденное. Вдумайтесь в официальные данные. Более 150 тысяч рассчитанных на российскую интернет-аудиторию каналов и чатов Telegram являются ресурсами террористических, экстремистских и других преступных организаций. При этом организация Telegram игнорирует все запросы Роскомнадзора на удаление запрещенного контента. Альтернатива в виде российских сервисов создается и совершенствуется. Поэтому уверен, что в скором времени мы все также привыкнем к российским мессенджерам, как когда-то привыкли к Telegram заявил Пирожков

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении теракта против руководства Роскомнадзора. В организации преступления были задействованы семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, которые были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram.