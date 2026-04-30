Медведев сравнил текущую ситуацию с преддверием Первой мировой войны Медведев сравнил нынешнее время с преддверием Первой мировой войны

Москва30 апр Вести.Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что текущая ситуация походит на период перед Первой мировой войной и отчасти на время перед Второй мировой.

В ходе просветительского марафона "Знание. Первые" Медведев отметил, что сейчас идет спецоперация, а локальные конфликты часто предшествуют глобальному.

Если вот исходить из таких предпосылок, то, наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти перед 30-ми годами, которые предшествовали Второй мировой войне сказал зампред Совбеза

Медведев добавил, что Первая мировая война в свое время опровергла все представления о конфликтах, превратившись в мясорубку. Сейчас страны ЕС повторяют каждый день, что война с Россией якобы неизбежна, отметил Медведев.