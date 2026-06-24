Медведев: суверенитет у Украины лишь декларируемый Медведев: у Украины отсутствует истинный суверенитет

Москва24 июн Вести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что суверенитет у Украины лишь декларируемый, а на самом деле он отсутствует.

Медведев выступил на Петербургском международном юридическом форуме, который начался в среду.

У Украины лишь декларируемый суверенитет, истинный суверенитет отсутствует, поскольку страной управляют третьи лица сказал зампред Совбеза РФ на пленарном заседании форума

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина утратила суверенитет и стала колонией, так как позволила растоптать национальную идентичность, лишив народ языка, веры и исторической памяти.