Украинский депутат Скорик: все заправки на трассе Харьков — Полтава уничтожены

На Украине заявили об уничтожении всех АЗС на трассе Харьков — Полтава Украинский депутат Скорик: все заправки на трассе Харьков — Полтава уничтожены

Москва27 июл Вести.Все автозаправочные станции на трассе Харьков — Полтава на Украине уничтожены. Об этом заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

По его словам, ситуация с автозаправочной инфраструктурой в Харьковской области продолжает ухудшаться.

На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены приводят слова Скорика украинские СМИ

Он утверждает, что уничтожены автозаправочные станции в поселке Валки, городе Чутово и далее по дороге в сторону Полтавы.

Ранее стало известно, что с начала мая 2026 года на Украине были уничтожены порядка 200 заправок.

В Харькове и Харьковской области с 2022 года были разрушены 74 автозаправочные станции.