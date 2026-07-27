Москва27 июлВести.Все автозаправочные станции на трассе Харьков — Полтава на Украине уничтожены. Об этом заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.
По его словам, ситуация с автозаправочной инфраструктурой в Харьковской области продолжает ухудшаться.
На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтоженыприводят слова Скорика украинские СМИ
Он утверждает, что уничтожены автозаправочные станции в поселке Валки, городе Чутово и далее по дороге в сторону Полтавы.
Ранее стало известно, что с начала мая 2026 года на Украине были уничтожены порядка 200 заправок.
В Харькове и Харьковской области с 2022 года были разрушены 74 автозаправочные станции.