Лихачев сообщил о выводе из строя обеих автозаправочных станций в Энергодаре

Москва16 мая Вести.Обе автозаправочные станции в Энергодаре оказались выведены из строя из-за продолжающихся атак ВСУ, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, ситуация в городе все чаще выглядит как сводка с линии боевых действий, поскольку украинские беспилотники продолжают наносить удары по мирным жителям и объектам городской инфраструктуры.

В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции сказал Лихачев

Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников на город.