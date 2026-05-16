Москва16 маяВести.Обе автозаправочные станции в Энергодаре оказались выведены из строя из-за продолжающихся атак ВСУ, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, ситуация в городе все чаще выглядит как сводка с линии боевых действий, поскольку украинские беспилотники продолжают наносить удары по мирным жителям и объектам городской инфраструктуры.
Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников на город.