Дроппер поневоле: москвичка рассказала про обман с трудоустройством Обманутая мошенниками рассказала о схеме с фальшивым трудоустройством

Москва15 апр Вести.Жительница Москвы Екатерина С. рассказала о схеме мошенничества с фальшивым трудоустройством. В комментарии ИС "Вести" она сообщила, что ее обманом сдеплали участницей дропперской схемы.

Женщина объяснила, что устроилась по трудовому договору помощницей руководителя. Ей было поручено несколько заданий, которые включали перевод денежных средств.

Нужно было купить подарок для ребенка, машинку и вертолет на пульте. Мне пришло 125 тысяч, он [руководитель] мне пишет, что у прораба день рождения и нужно перенаправить те 125 тысяч. А потом мне звонят из банка и спрашивают, точно ли я перевожу деньги поделилась пострадавшая

После того, как банк заблокировал карту, "руководитель" потребовал от Екатерины завести криптокошелек, получить на него средства, а затем их перевести.

В результате выяснилось, что средства были похищенными.

Ранее в Тверской области местный житель стал обвиняемым по делу о неправомерном обороте средств платежей. В Волгограде было заведено уголовное дело на студентку за продажу банковской карты дропперу. Аналогичный эпизод на днях был выявлен и в Ярославской области, где студент предоставил свою банковскую карту для дропперских операций.