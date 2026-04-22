В МВД разрабатывают меры по борьбе со страховыми мошенниками "Известия": МВД разрабатывает меры по борьбе со страховыми мошенниками

Москва22 апр Вести.Министерство внутренних дел России совместно с Центробанком разрабатывают комплексные меры для усиления борьбы с мошенниками, инсценирующими дорожно-транспортные происшествия с целью получения неправомерных страховых выплат.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МВД.

В статье говорится, что Российский союз страховщиков (РСА) также поддерживает инициативу по ужесточению противодействия мошенникам и представил свои предложения регулятору. Среди ключевых инициатив — формирование единой базы данных злоумышленников, которая позволит страховым компаниям обмениваться информацией о подозрительных инцидентах и выявлять признаки мошеннических схем.

Помимо этого, предлагается внедрить новые виды санкций в отношении правонарушителей. Так, РСА инициирует лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех лет, а также конфискацию автомобиля, если он был использован в качестве орудия преступления. Эти нормы должны быть закреплены в уголовном законодательстве.

В Банке России выразили поддержку расширению действующих и выработке новых инструментов борьбы с мошенничеством на рынке ОСАГО. При этом регулятор подчеркнул необходимость тщательной проработки всех предложений, уделяя внимание обеспечению баланса между их эффективностью и соблюдением прав добросовестных участников системы.

Ранее сообщалось, что полиция и ФСБ задержали мошенников, получавших страховые выплаты за несуществующие травмы в Омской области.