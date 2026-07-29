INSETE: север Греции сильнее всего пострадал от отсутствия туристов из РФ

Названа страна, которая сильнее всего пострадала от потери российских туристов INSETE: север Греции сильнее всего пострадал от отсутствия туристов из РФ

Москва29 июл Вести.Северная Греция, в том числе город Салоники и регион Халкидики, больше всего пострадали от отсутствия российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательскую организацию Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).

По словам экспертов, именно на севере Греции российские туристы в среднем тратили больше, чем в других регионах.

Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики) рассказали в INSETE

При этом в организации указали, что потеря Грецией путешественников из России со временем частично была восполнена европейским сегментом, а также туристами "дальнего радиуса" – США, Канадой и Австралией.

Ранее депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич заявил о зависимости страны от российских туристов.