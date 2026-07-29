Москва29 июл Вести.Иран в течение нескольких недель получит первую партию из 400 ручных зенитно-ракетных установок китайского производства. Об этом сообщает Reuters.

Сделка, по словам журналистов, обошлась Тегерану в сумму от 60 до 70 миллионов долларов.

Контракт предусматривает закупку от 300 до 400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), в том числе ракет QW-12 и FN-16 китайского производства говорится в материалах

Согласно плану, согласованному сторонами, поставки будут осуществляться сначала по воздуху из Урумчи на западе Китая и транзитом через Пакистан в Иран.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США ударили по железнодорожному мосту, соединяющему Иран через Туркменистан с Россией и Китаем.