AR: позиция ЗРК С-200 в Иране соединена с хранилищем ракет железной дорогой

В Иране заметили позицию советского ЗРК С-200 AR: позиция ЗРК С-200 в Иране соединена с хранилищем ракет железной дорогой

Москва17 июл Вести.Позицию советского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200, соединенную железной дорогой с защищенным хранилищем ракет, обнаружили в Иране. На это обратили внимание в Army Recognition.

Портал проанализировал опубликованные 12 июля Центральным командованием Вооруженных сил США кадры удара по одному из элементов комплекса. На видео запечатлена пусковая установка 5П72 с зенитной ракетой.

Такая конструкция с рельсовыми направляющими – одна из самых отличительных особенностей советского комплекса С-200, известного в странах НАТО как SA-5 Gammon. Размер ракеты, конфигурация пусковой установки и стационарная инфраструктура точно соответствуют известным вариантам развертывания С-200 отмечается в публикации

Ранее американские военнослужащие ударили по городу Висиян. Кроме того, атака была совершена на аэропорт в Ираншахре.