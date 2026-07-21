Mehr: системы ПВО активированы в районе АЭС "Бушер" на юге Ирана

Mehr: возле АЭС в городе Бушер на юге Ирана задействованы средства ПВО Mehr: системы ПВО активированы в районе АЭС "Бушер" на юге Ирана

Москва21 июл Вести.Системы противовоздушной обороны (ПВО) активированы возле атомной электростанции в городе Бушер на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Несколько минут назад заработала система ПВО в районе АЭС в Бушере говорится в публикации

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х сообщило, что американские военные приступили к очередной волне ударов по территории исламской республики. Отмечается, что целью операции является дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана.