Москва21 июлВести.Системы противовоздушной обороны (ПВО) активированы возле атомной электростанции в городе Бушер на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.
Несколько минут назад заработала система ПВО в районе АЭС в Бушереговорится в публикации
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х сообщило, что американские военные приступили к очередной волне ударов по территории исламской республики. Отмечается, что целью операции является дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана.