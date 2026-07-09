Иранские власти заявили о причастности собственной ПВО к взрывам в Бушере IRNA: взрыв в Бушере связан с работой иранской ПВО

Москва9 июл Вести.Звук взрыва, который был слышен в Бушере, стал результатом действий сил противовоздушной обороны армии Ирана. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора Бушера по политическим вопросам и вопросам безопасности Эхсана Джаханиана.

Звук взрыва, который мы слышали несколько минут назад в Бушере, был вызван своевременным реагированием противовоздушной обороны. сказал он

По его словам, действия противовоздушной обороны позволили предотвратить воздушную атаку с участием американских беспилотников.

Джаханиан также заявил, что незадолго до этого военный штаб на окраине Бушера был обстрелян снарядом со стороны, которую он назвал "американо-сионистской". Заместитель губернатора добавил, что на данный момент сообщений о погибших или пострадавших в результате произошедшего не поступало.