Москва23 апр Вести.В нескольких районах Тегерана активирована система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает иранское агентство NourNews.

Издание не приводит никаких подробностей. Но данные коллег подтверждает информация агентства Mehr.

Слышно, что в некоторых районах Тегерана работает ПВО подтверждает агентство

Ранее в центре Тегерана была выставлена одна из иранских баллистических ракет с дальностью полета более двух тысяч километров.

Чем вызвана работа ПВО, не сообщается. Но израильские службы уже заявили, что по Ирану Израиль ударов не наносит. Об этом со ссылкой на представителя службы безопасности сообщила газета The Times of Israel.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран выражает приверженность к дипломатии для достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. Он добавил, что Тегеран не видит с противоположной стороны серьезного подхода для достижения соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что ему "не нужна сделка с Ираном".