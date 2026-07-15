Москва15 июлВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали неподалеку от атомной электростанции (АЭС) в иранском портовом городе Бушере. Об этом сообщает иранское информагентство Mehr.
Силы ПВО активированы вокруг АЭС "Бушер"отмечается в публикации
Ранее заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил, что удары Соединенных Штатов по территории провинции Бушер в Иране нацелены на снижение российского влияния в области ядерной энергетики на Ближнем Востоке.