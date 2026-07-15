Рядом с АЭС в иранском Бушере сработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны активированы рядом с АЭС в Бушере Рядом с АЭС в иранском Бушере сработали системы ПВО

Москва15 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали неподалеку от атомной электростанции (АЭС) в иранском портовом городе Бушере. Об этом сообщает иранское информагентство Mehr.

Силы ПВО активированы вокруг АЭС "Бушер" отмечается в публикации

Ранее заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил, что удары Соединенных Штатов по территории провинции Бушер в Иране нацелены на снижение российского влияния в области ядерной энергетики на Ближнем Востоке.