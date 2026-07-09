Продюсеру RT после задержания в Британии не предъявили обвинений Симоньян: задержанному в Британии продюсеру RT не предъявили обвинений

Москва9 июл Вести.Задержанному в Великобритании продюсеру RT Джеймсу Скотту не предъявили официальных обвинений. Сейчас с ним все в порядке, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Интересовались его политическими взглядами и Россией. Потом отпустили, не предъявив никаких официальных обвинений. Сейчас с ним все в порядке написала она в своем канале в мессенджере MAX

По словам главреда RT, Скотта задержали по подозрению в терроризме. У него изъяли всю технику, а сам допрос продолжался несколько часов.

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова адресовала Лондону вопрос, почему британские власти ни разу не задерживали главу киевского режима Владимира Зеленского? Ведь Зеленский не скрывает отдачи приказов об ударах по социальным объектам и людям. А связанные с ним неонацистские формирования похищают, пытают и убивают пленных - как военных, так и гражданских.